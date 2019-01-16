Fenerbahçe, Ümraniyespor Maçına Hazır
24 dakika önce
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Ümraniyespor ile yapacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe
, Ziraat Türkiye Kupası
'nda yarın Ümraniyespor ile yapacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetimindeki antrenmana futbolcuların salonda yapılan denge egzersizleriyle başladığı belirtildi.
Daha sonra sahaya çıkan futbolcuların 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmaları yaptığı kaydedildi.
Antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:34 Kaynak: AA
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