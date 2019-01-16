Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Ümraniyespor Maçına Hazır

Fenerbahçe, Ümraniyespor Maçına Hazır

24 dakika önce

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Ümraniyespor ile yapacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Ümraniyespor Maçına Hazır, System.String[]
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Ümraniyespor ile yapacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana futbolcuların salonda yapılan denge egzersizleriyle başladığı belirtildi.

Daha sonra sahaya çıkan futbolcuların 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmaları yaptığı kaydedildi.

Antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:34 Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Spor
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