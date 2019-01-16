Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Ümraniyespor Maçına Hazır

Fenerbahçe, Ümraniyespor Maçına Hazır

16 dakika önce

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Ümraniyespor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Ümraniyespor Maçına Hazır, System.String[]
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Ümraniyespor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenman salonda gerçekleştirilen denge egzersizleriyle başladı. Ardından sahada ısınma ve koordinasyon hareketleri yapıldı. Daha sonra 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının devamında antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:41 Kaynak: İHA

Can Bartu Tesisleri, Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Spor
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