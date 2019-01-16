Fenerbahçe, Ümraniyespor Maçına Hazır
16 dakika önce
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Ümraniyespor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe
, Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu ilk maçında Ümraniyespor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Can Bartu Tesisleri
'nde Teknik Direktör Ersun Yanal
yönetiminde yapılan antrenman salonda gerçekleştirilen denge egzersizleriyle başladı. Ardından sahada ısınma ve koordinasyon hareketleri yapıldı. Daha sonra 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının devamında antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:41 Kaynak: İHA
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