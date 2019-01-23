Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Ümraniyespor Maçına Hazır

Fenerbahçe, Ümraniyespor Maçına Hazır

39 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında yarın Ümraniyespor'u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Ümraniyespor Maçına Hazır, System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında yarın Ümraniyespor'u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. 

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 18.00'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-Lacivertli ekip, Ümraniyespor maçı için Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:23 Kaynak: DHA

Can Bartu Tesisleri, Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Spor
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