Fenerbahçe, Ümraniyespor Maçına Hazır
33 dakika önce
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Ümraniyespor ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe
, Ziraat Türkiye Kupası
son 16 turunda yarın Ümraniyespor ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Üç grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas idmanının ardından antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçeli futbolcular, antrenman sonrasında tesislerde kampa girdi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:29 Kaynak: AA
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