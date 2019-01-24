Fenerbahçe - Ümraniyespor Maçının Ardından - Ahmet Taşyürek
1 saat önce
Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, "Fenerbahçe gibi büyük bir camiadan böyle sonuç almak, kazanmak çok önemli. Kulüp tarihine geçtik" dedi.
Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek
, "Fenerbahçe
gibi büyük bir camiadan böyle sonuç almak, kazanmak çok önemli. Kulüp tarihine geçtik" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:39 Kaynak: AA
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