Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe - Ümraniyespor Maçının Ardından - Ahmet Taşyürek

Fenerbahçe - Ümraniyespor Maçının Ardından - Ahmet Taşyürek

1 saat önce

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, "Fenerbahçe gibi büyük bir camiadan böyle sonuç almak, kazanmak çok önemli. Kulüp tarihine geçtik" dedi.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, "Fenerbahçe gibi büyük bir camiadan böyle sonuç almak, kazanmak çok önemli. Kulüp tarihine geçtik" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:39 Kaynak: AA

Ahmet Taşyürek, Fenerbahçe, Güncel
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