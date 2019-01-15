Fenerbahçe, Ümraniyespor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 17 Ocak Perşembe günü Ümraniyespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 17 Ocak Perşembe günü Ümraniyespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.



Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmanda, oyuncular ilk bölümde salonda çeşitli egzersizler yaptı.



Daha sonra sahaya çıkan sarı-lacivertliler, üç gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından hücum ve defans organizasyonları üzerinde durdu.



Fenerbahçe, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

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