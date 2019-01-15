Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Ümraniyespor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

Fenerbahçe, Ümraniyespor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

1 saat önce

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 17 Ocak Perşembe günü Ümraniyespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Ümraniyespor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 17 Ocak Perşembe günü Ümraniyespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmanda, oyuncular ilk bölümde salonda çeşitli egzersizler yaptı.

Daha sonra sahaya çıkan sarı-lacivertliler, üç gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından hücum ve defans organizasyonları üzerinde durdu.

Fenerbahçe, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:54 Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Spor
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