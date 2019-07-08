Fenerbahçe Üniversitesi, Trakya'da tanıtıldı
28 dakika önce
Ekim ayında eğitim öğretim hayatına başlayacak Fenerbahçe Üniversitesinin tanıtımı, Tekirdağ ve Edirne'de yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:42 Kaynak: AA
Ekim ayında eğitim öğretim hayatına başlayacak Fenerbahçe
Üniversitesinin tanıtımı, Tekirdağ
ve Edirne
'de yapıldı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü Prof. Ali Rıza Büyükuslu, tanıtım faaliyetleri çerçevesinde Edirne Valisi Ekrem Canalp
ile Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım
ile bir araya geldi.
Bilgilendirme toplantısının verimli geçtiği aktarılırken, üniversitenin yüksek burs oranları, teknolojik ve akademik altyapı imkanları ile sosyal yaşam olanakları hakkında ayrıca bilgi paylaşımı yapıldığı vurgulandı.
Garry Rodrigues'in menajerinden Fenerbahçe'ye kötü haber
Fenerbahçe'den Konoplyanka için Schalke'ye 3 milyon euroluk teklif
Yamaç paraşütüyle uçarken tulum çaldı
Vedat Muriç, Fenerbahçe'deki ilk antrenmanına çıktı