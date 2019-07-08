Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Üniversitesi, Trakya'da tanıtıldı
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Fenerbahçe Üniversitesi, Trakya'da tanıtıldı

28 dakika önce

Ekim ayında eğitim öğretim hayatına başlayacak Fenerbahçe Üniversitesinin tanıtımı, Tekirdağ ve Edirne'de yapıldı.

Fenerbahçe Üniversitesi, Trakya'da tanıtıldı, System.String[]
Ekim ayında eğitim öğretim hayatına başlayacak Fenerbahçe Üniversitesinin tanıtımı, Tekirdağ ve Edirne'de yapıldı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü Prof. Ali Rıza Büyükuslu, tanıtım faaliyetleri çerçevesinde Edirne Valisi Ekrem Canalp ile Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ile bir araya geldi.
Bilgilendirme toplantısının verimli geçtiği aktarılırken, üniversitenin yüksek burs oranları, teknolojik ve akademik altyapı imkanları ile sosyal yaşam olanakları hakkında ayrıca bilgi paylaşımı yapıldığı vurgulandı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:42 Kaynak: AA
Fenerbahçe, Tekirdağ, Edirne, Spor
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