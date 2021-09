Fenerbahçe, üstünlüğünü koruyamadı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan sarı-lacivertli takım, 23. dakikada Bright Osayi-Samuel'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Demir Grup Sivasspor, 45. dakikada Pedro Henrique'nin penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Fenerbahçe, ikinci yarıda daha baskılı bir oyun sergilemesine rağmen aradığı golü bulamadı ve karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 10'a çıkardı. Sarı-lacivertli takım, bu sezon ligde ilk kez puan kaybı yaşadı ve kalesinde ilk defa gol gördü.

İkinci beraberliğini yaşayan Demir Grup Sivasspor ise puanını 2'ye yükseltti.

Sivasspor'a karşı son 5 maçta galibiyet yok

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ile yaptığı son 5 müsabakada 3 puan elde edemedi.

Sivasspor'a karşı son galibiyetini 15 Mart 2019'da 2-1'lik skorla alan sarı-lacivertliler, rakibiyle daha sonra oynadığı 5 karşılaşmada 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Tisserand ve İrfan Can Kahveci sakatlandı

Fenerbahçe'de Marcel Tisserand ile İrfan Can Kahveci, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle maça devam edemedi.

Tisserand, müsabakanın 21. dakikasında topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Saha içinde sağlık ekibinin müdahale ettiği 28 yaşındaki stoper, sağ bacağından yaşadığı sakatlık gerekçesiyle oyuna devam edemedi. Bu oyuncu yerine 22. dakikada Attila Szalai'ye bıraktı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise Mesut Özil'in yerine 59. dakikada oyuna giren İrfan Can Kahveci sakatlandı. Sol bacağından sakatlanan milli oyuncu, 67. dakikada saha kenarına geldi. Burada ilk müdahalesi yapılan İrfan Can, bir süre kendisini denedi ancak sakatlığının sürmesi üzerine bu oyuncunun yerine 73. dakikada Max Meyer oyuna girdi.

Osayi-Samuel'in 2. golü

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, sarı-lacivertli formayla 2. golünü kaydetti.

Geride kalan sezonun ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Osayi-Samuel, tüm kulvarlarda çıktığı 25. maçta 2. kez fileleri havalandırdı.

Osayi-Samuel, sarı-lacivertlilerin bu sezon ligde ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde oynadığı 6 müsabakada da görev yaptı.

Öte yandan yeni transfer Max Meyer, Fenerbahçe'de ilk maçına çıktı.

Sivasspor, VAR ile penaltı kazandı

Demir Grup Sivasspor, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla penaltı kazandı.

Müsabakanın 42. dakikasında kaleci Altay Bayındır ile girdiği ikili mücadelede Pedro Henrique yerde kaldı. Hakem Halis Özkahya, bu pozisyonun ardından bir süre devam ettirdiği oyunu VAR odasının uyarısıyla durdurdu. Saha kenarına gelerek pozisyonu monitörden izleyen hakem Özkahya, penaltı kararı verdi. Henrique, 45. dakikada kullandığı bu penaltı vuruşunu gole çevirdi.

Hakem Halis Özkahya'ya tepki

Fenerbahçe taraftarı, maçın hakemi Halis Özkahya'ya büyük tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli futbolseverler, penaltı kararı bekledikleri pozisyonlar nedeniyle ve Sivassporlu futbolcuların yaşadığı sakatlıkların ardından oyunun sık sık durması gerekçesiyle Özkahya'nın aleyhine tezahüratta bulundu.