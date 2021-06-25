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Fenerbahçe Vapuru tekrar Rahmi Koç Müzesi'nde sergilenecek - Son Dakika

Fenerbahçe Vapuru tekrar Rahmi Koç Müzesi'nde sergilenecek

25.06.2021 15:26
Fenerbahçe Vapuru tekrar Rahmi Koç Müzesi'nde sergilenecek, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, 2011 yılında yapılan bir mukaveleyle Rahmi M. Koç Müzesi'ne devredilen tarihi Fenerbahçe Vapuru için yeni protokol imzaladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, 2011 yılında yapılan bir mukaveleyle Rahmi M. Koç Müzesi'ne devredilen tarihi Fenerbahçe Vapuru için yeni protokol imzaladı. Uzatılan protokol ile Haliç Tersanesi'nde bakımları yapılacak vapur tekrar Rahmi Koç Müzesi'nde sergilenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 22 Aralık 2008'de hizmetinden çekilen 1952 yapımı "Fenerbahçe Vapuru"nu, imzalanan iş birliği protokolü ile Hasköy'deki Rahmi M. Koç Müzesi'ne devretmişti. Müze vapur olarak hizmet veren tarihi vapurun son bakım-onarım işlemi, 2011 yılında, Haliç Tersanesi'nde yapılmıştı. Rahmi Koç Müzesi ile arasındaki iş birliği protokolünü uzatma kararı alan İBB, Fenerbahçe Vapuru'nu, Haliç Tersanesi'nde 10 yıl sonra yeniden bakıma alacak. Vapur, bu kapsamda, 28 Haziran 2021'de Haliç Tersanesi'ne getirilecek. Havuza alınacak vapurun ihtiyaçları belirlendikten sonra; su altı sac değişimi, boyama, pervane sökümü, güverte ve taraça zemin ağaçlarının bakımı, küpeşte değişimi ile genel bakım-onarım işlemleri gerçekleştirilecek.

Tüm bu işlemlerin yapılması öncesinde, İBB ve Rahmi M. Koç Müzesi arasındaki iş birliği protokolü uzatıldı. Fenerbahçe Vapuru önünde düzenlenen "Yenileme ve Bakım Protokolü İmza Töreni",  Ekrem İmamoğlu ve Rahmi Koç'un katılımlarıyla gerçekleştirildi. Tören öncesinde ilk konuşmayı, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç yaptı. Koç, "3 senedir, bunu tekrarlamaya çalışıyoruz. Kimse bize, 'Mukaveleniz bitti, gemiyi geri alacağız' demedi ama içimiz rahat değil. Çünkü, ne yapacağımızı bilemiyoruz. Eksik olmasın Sayın Başkan'ım, mukavelenin yenilenmesi için karar aldı. Bugün bence çok tarihi bir gün. Hem mukavelemizin uzaması hem de geminin tekrar bir bakıma alınmasına karar vermiş bulunuyoruz. Belediyemiz, bize bu gemiyi kazandıracak en kısa zamanda. ve bu gemi, müzemiz burada kaldığı sürece, burada bağlı olarak ziyaretçilerimize ve bilhassa çocuklarımıza, öğrencilerimize hizmet verecek. Candan teşekkür ediyorum" dedi. Vapur üzerinde yapılacak teknik işlemleri aktaran İmamoğlu ise, "Biz bu alanı, Haliç'in her iki yakasını, Eminönü'nden Alibeyköy'e, Karaköy'den Alibeyköy'e bu iki hattı da sıkı bir turizm, tarihi bir rota olarak değerlendireceğiz" dedi. İmamoğlu, "Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Açık bir masada bu süreci yönetiyoruz. Bütün parçalarını, bütün partnerlerini, paydaşlarını da süreçte işin içine katarak ortak akılla, belki de İstanbul'a gelen bir turistin en az bir gün daha ilave akşamını, gününü arttıracak bir rota haline getirmeyi planlıyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından, İmamoğlu ve Koç arasında, Fenerbahçe Vapuru'nun yenilenmesi ve süre uzatımına ilişkin protokol imzalandı. İmzaların ardından kaptan şapkalarını takan İmamoğlu ve Koç, kameralara poz verdi. Fenerbahçe Vapuru, 1952 yılında, İskoçya'nın Glasgow şehrinde yapıldı. 14 Mayıs 1953'te hizmete alınan 2.100 yolcu kapasiteli vapur, uzun yıllar Sirkeci-Adalar-Yalova- Çınarcık arasında seferler gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Vapuru tekrar Rahmi Koç Müzesi'nde sergilenecek
Fenerbahçe Vapuru tekrar Rahmi Koç Müzesi'nde sergilenecek
Fenerbahçe Vapuru tekrar Rahmi Koç Müzesi'nde sergilenecek
Fenerbahçe Vapuru tekrar Rahmi Koç Müzesi'nde sergilenecek
Fenerbahçe Vapuru tekrar Rahmi Koç Müzesi'nde sergilenecek
Fenerbahçe Vapuru tekrar Rahmi Koç Müzesi'nde sergilenecek
Fenerbahçe Vapuru tekrar Rahmi Koç Müzesi'nde sergilenecek
Fenerbahçe Vapuru tekrar Rahmi Koç Müzesi'nde sergilenecek
Fenerbahçe Vapuru tekrar Rahmi Koç Müzesi'nde sergilenecek

Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe, Rahmi Koç, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fenerbahçe Vapuru tekrar Rahmi Koç Müzesi'nde sergilenecek - Son Dakika


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