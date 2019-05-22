Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe ve Anadolu Efes Avrupa'da Yabancılarla Parladı, Türklerin Oynama Süresi Yüzde 11'de Kaldı

Fenerbahçe ve Anadolu Efes Avrupa'da Yabancılarla Parladı, Türklerin Oynama Süresi Yüzde 11'de Kaldı

11 saat önce

Fenerbaçe Beko ve Anadolu Efes Avrupa Ligi’nde (Euroleague) Dörtlü Final’e kalarak büyük başarı yakaladı. Ancak Türk basketbolcuların oyunda kaldığı süre çok kısıtlı. İki takımın bu sezonki tüm Avrupa maçlarında Türk oyuncuların oyun süresinin payı yüzde 11’de kaldı.

Fenerbahçe ve Anadolu Efes Avrupa'da Yabancılarla Parladı, Türklerin Oynama Süresi Yüzde 11'de Kaldı, System.String[]
İki Türk takımı Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes Avrupa basketbolunun şampiyonlar ligi olan THY Avrupa Ligi'nde (Euroleague) geçtiğimiz hafta sonu oynanan Dört Final'de birbirine rakip oldu. Sarı-Lacivertlileri mağlup eden Anadolu Efes finalde ise Rus ekibi CSKA Moskova'ya kaybetti.

Türk takımları son yıllarda Avrupa basketbolundaki başarılarıyla dikkat çekiyor. Ancak Türk oyuncuların parkede kaldığı süre çok kısıtlı. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in bu sezonki tüm Avrupa maçlarında Türk oyuncular toplam oyun süresinin sadece yüzde 11'inde sahada kaldı. Türk takımları yabancı oyuncuların katkısıyla Avrupa'da kupalar kazanırken Milli Takım ise son yıllarda istikrarsız bir grafik sergiliyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 06:50 
Fenerbahçe, Avrupa, Anadolu Efes, Spor
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