Fenerbahçe ve Antalyaspor, karşılaşmanın sonrasında 'fotoğraflı' göndermeler yaptı

Polise hakaret eden AK Partili vekilden ilk açıklama! Özür dileyeceğine kendini savundu

Pazarlık gece yarısı bitti! Hükümet ile sendikalar memurların maaş zammı için anlaştı

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

"GERÇEK KARELER"

Karşılaşmada yer alan tartışmalı pozisyonlardan sonra önce Antalyaspor, sonra da Fenerbahçe'den paylaşımlar geldi. Antalyaspor, maçın son dakikalarında penaltı beklediği pozisyona ithafen, "Penaltı pozisyonu öncesi gerçek mücadeleden kareler" Tweet'iyle maçtan fotoğraflar paylaştı.

"GERÇEKTE 3-0 BİTMİŞ MAÇ"

Fenerbahçe ise bu paylaşıma cevap olarak, 26. dakikada Gustavo'nun golü öncesi faul düdüğünün çalmasına yönelik, "Gerçekte" 3-0 bitmiş olması gereken mücadeleden kareler." şeklinde bir Tweet attı. Sarı-Lacivertli taraftarlar bu cevaba etkileşim yağdırdı.