Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe ve Beşiktaş, 4 oyuncu için karşı karşıya!
Son Dakika Spor Fenerbahçe ve Beşiktaş, 4 oyuncu için karşı karşıya!

Fenerbahçe ve Beşiktaş, 4 oyuncu için karşı karşıya!

7 saat önce

Brezilya basınında çıkan haberde, Türkiye'den de Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerinin scout ekiplerinin turnuvayı yerinden takip ettiği belirtildi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş, 4 oyuncu için karşı karşıya!, System.String[]

Brezilya basınında çıkan haberde, Türkiye'den de Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerinin scout ekiplerinin turnuvayı yerinden takip ettiği belirtildi.


Haberin detayında, özellikle son 16 turunda Nijerya'nın Hollanda'yı 3-1 yendiği maçta bazı isimlerin Fenerbahçe ve Beşiktaş scoutları tarafından takip edildiği, Nijerya'da Samson Tijani, Akinkunmi Amoo, Ibrahim Said ve Olakunle Olusegun gibi isimlerin beğenilen futbolcular oldukları ifade edildi.


Nijerya basını da benzer bir haberi özel haber olarak okuyucularına servis etti.


Beşiktaş U-17 takımının attığı harika golü izliyoruz...


Fenerbahçe, Beşiktaş, Brezilya, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:02 
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