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Fenerbahçe ve Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma için kıyasıya bir rekabete tutuştu - Son Dakika

Fenerbahçe ve Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma için kıyasıya bir rekabete tutuştu

05.07.2021 15:21

Daha önce Galatasaray forması giyen ve adı Adana Demirspor'la anılan Portekizli kanat oyuncusu Bruma ile Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği öne sürüldü. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre geçen sezonu Yunan ekibi Olympiakos'da kiralık geçiren yıldızın transferi için iki kulüp kıyasıya bir rekabet içinde.

Bir dönem Galatasaray forması giyen Portekizli kanat oyuncusu Bruma'nın Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine geldiği iddia edildi. Bruma ile Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor da ilgileniyor.

GEÇEN SEZONU OLYMPIAKOS'TA KİRALIK GEÇİRDİ

İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri'nin paylaştığı bilgilere göre Fenerbahçe ve Beşiktaş, PSV Eindhoven forması giyen Bruma'yı kadrosuna katmak için savaşıyor. Geçen sezonu Yunan ekibi Olympiakos'ta kiralık geçiren 26 yaşındaki futbolcu PSV Eindhoven'ın yeni sezon kamp kadrosuna dahil edilmişti.

41.9 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ

Galatasaray, 2013 yılında Sporting Lizbon'dan 13 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Portekizli kanat oyuncusunu 2017 yılında 15 milyon Euro'ya Leipzig'e satmıştı. Bruma iki yıl sonra ise 12 milyon Euro'ya PSV Eindhoven'ın yolunu tutmuştu.

Fenerbahçe ve Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma için kıyasıya bir rekabete tutuştu

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Bruma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe ve Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma için kıyasıya bir rekabete tutuştu - Son Dakika Spor


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