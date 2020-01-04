Fenerbahçe ve Beşiktaş ile adı geçen Guilherme için transfer açıklaması! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe ve Beşiktaş ile adı geçen Guilherme için transfer açıklaması! - Son Dakika Spor

Fenerbahçe ve Beşiktaş ile adı geçen Guilherme için transfer açıklaması!

6 saat önce

Beşiktaş ve Fenerbahçe ile adı anılan Guilherme için Yeni Malatyaspor'dan resmi açıklama yapıldı.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe ile adı anılan Guilherme için Yeni Malatyaspor'dan resmi açıklama yapıldı.


Malatya ekibinin başkanı Adil Gevrek, TRT Spor'a yaptığı açıklamalarda Brezilyalı oyuncu için henüz resmi bir teklif almadıklarını söyledi.


"TEKLİF GELİRSE..."


Transfere açık kapı bırakan Gevrek, "Guilherme için herhangi bir takımla görüşmedik. Ancak özellikle büyük takımlardan teklif gelirse değerlendiririz. Hem oyuncunun önünü açmak, hem de kulüp menfaatleri doğrultusunda hareket ediyoruz" şeklinde konuştu.


Guilherme, bu sezon BtcTurk Yeni Malatyaspor ile çıktığı 23 maçta 7 gol atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi.


Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa maçlarını değerlendirdi...


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Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 09:19 
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