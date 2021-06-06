İki ezeli rakip yine bir oyuncuda savaşa tutuştu. Yeni sezonun transfer çalışmalarına erkenden başlayan Fenerbahçe'de sağ bek için Aleix Vidal ismi ön plana çıktı. 31 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklif edildiği belirtildi. Menajeri ile yakın temas kurulmuş durumda.
Galatasaray da sıkınıtlı olan sağ bek için Vidal'ı gündemine aldı. İspanyol ekibi ile Fernando transferinde iyi ilişkiler kuran Cim-Bom, Sevilla'dan kolaylık isteyecek. Vidal'ın Sevilla ile bir yıl daha mukavelesi var. Ancak kadroda düşünülmüyor.
Vidal, 2015-18 yılları arasında Barcelona forması da giydi. O dönem Arda Turan'ın takım arkadaşı olan Vidal, alternatif olarak kadroda değerlendiriliyordu ancak başarılı işler yaptı. Şu anda değeri ise 2.5 milyon euro.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe ve Galatasaray, başarılı sağ bek Aleix Vidal'ı sıkı markaja aldı - Son Dakika Spor