Fenerbahçe ve Galatasaray'dan derbi paylaşımı
53 dakika önce
Sarı lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcuların görüntülerinin yer aldığı bir video paylaşılırken, Omuz omuza ifadesiyle birlikte #HerZamanHerYerde! hastagine yer verildi.
Sarı lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcuların görüntülerinin yer aldığı bir video paylaşılırken, Omuz omuza ifadesiyle birlikte
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:21
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