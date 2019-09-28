Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray'dan derbi paylaşımı
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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan derbi paylaşımı

53 dakika önce

Sarı lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcuların görüntülerinin yer aldığı bir video paylaşılırken, Omuz omuza ifadesiyle birlikte #HerZamanHerYerde! hastagine yer verildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan derbi paylaşımı, System.String[]

Sarı lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcuların görüntülerinin yer aldığı bir video paylaşılırken, Omuz omuza ifadesiyle birlikte

Ersun Yanal, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:21 
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