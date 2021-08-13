Kara Kartal'ın sembol isimlerinden Süleyman Seba'nın bugün vefatının yedinci yıl dönümü. TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray da Seba'nın vefat yıl dönümünde anma mesajları paylaştı.
Galatasaray'dan yapılan paylaşımda, "Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Beşiktaş JK Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı, vefatının 7. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz" notu düşüldü.
Sarı-Lacivertliler'den de, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı, vefatının 7. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz" paylaşımı yapıldı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe ve Galatasaray, ezeli rakip Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'yı saygıyla andı - Son Dakika Spor