Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? İşte cevabı

Bu sezon UEFA organizasyonlarının yayın hakları Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de yayınlanıyor. Dijital platformları kullanmakta zorlanan futbolseverler, dün Beşiktaş'ın maçında çeşitli sıkıntılar yaşadı. Bazı bölgelerde internet yüklenmelerinden dolayı yayında kopmaların olduğu iddia edildi.

ABONE OLMAK GEREKİYOR

Bu sezon UEFA organizasyonlarındaki tüm müsabakalar Exxen'den yayınlanacak. Bu akşam Galatasaray'ın Lazio ve Fenerbahçe'nin Frankfurt'ta deplasmanda oynayacağı karşılaşma dijital platform Exxen'de. Maçı takip etmek isteyen futbolseverlerin bu platforma ücret karşılığında abone olması gerekiyor.