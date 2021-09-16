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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? İşte cevabı - Son Dakika

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? İşte cevabı

16.09.2021 10:59
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? İşte cevabı, System.String[]

Dün yayınlanan Beşiktaş-Dortmund maçını izleyiciler, Exxen'de takip etti. Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçları da dijital platform Exxen'de. Exxen platformuna abone olan kullanılar, internet üstünden müsabakaları seyredebiliyor.

Bu sezon UEFA organizasyonlarının yayın hakları Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de yayınlanıyor. Dijital platformları kullanmakta zorlanan futbolseverler, dün Beşiktaş'ın maçında çeşitli sıkıntılar yaşadı. Bazı bölgelerde internet yüklenmelerinden dolayı yayında kopmaların olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları şifresiz kanalda mı? İşte cevabı

ABONE OLMAK GEREKİYOR

Bu sezon UEFA organizasyonlarındaki tüm müsabakalar Exxen'den yayınlanacak. Bu akşam Galatasaray'ın Lazio ve Fenerbahçe'nin Frankfurt'ta deplasmanda oynayacağı karşılaşma dijital platform Exxen'de. Maçı takip etmek isteyen futbolseverlerin bu platforma ücret karşılığında abone olması gerekiyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? İşte cevabı

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Son Dakika Spor Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? İşte cevabı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? İşte cevabı - Son Dakika
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