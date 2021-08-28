Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki ilk maçları 16 Eylül'de başlayacak

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UEFA Avrupa Ligi 2021-22 sezonunda temsilcilerimiz Fenerbahçe D Grubu'nda Olympiakos, Frankfurt ve Antwerp ile eşleşirken, Galatasaray ise E Grubu'nda Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya ile eşleşti. Temsilcilerimizin maç programı da belli oldu.

FENER ALMANYA DEPLASMANINDA

16 Eylül: Frankfurt-Fenerbahçe

30 Eylül: Fenerbahçe-Olympiakos

21 Ekim: Fenerbahçe-Antwerp

4 Kasım: Antwerp-Fenerbahçe

25 Kasım: Olympiacos-Fenerbahçe

9 Aralık: Fenerbahçe-Frankfurt

ASLAN'IN İLK MAÇI LAZİO

16 Eylül: Galatasaray-Lazio

30 Eylül: Marsilya-Galatasaray

21 Ekim: L. Moskova-Galatasaray

4 Kasım: Galatasaray-L. Moskova

25 Kasım: Galatasaray-Marsilya

9 Aralık: Lazio-Galatasaray