UEFA Avrupa Ligi 2021-22 sezonunda temsilcilerimiz Fenerbahçe D Grubu'nda Olympiakos, Frankfurt ve Antwerp ile eşleşirken, Galatasaray ise E Grubu'nda Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya ile eşleşti. Temsilcilerimizin maç programı da belli oldu.
16 Eylül: Frankfurt-Fenerbahçe
30 Eylül: Fenerbahçe-Olympiakos
21 Ekim: Fenerbahçe-Antwerp
4 Kasım: Antwerp-Fenerbahçe
25 Kasım: Olympiacos-Fenerbahçe
9 Aralık: Fenerbahçe-Frankfurt
16 Eylül: Galatasaray-Lazio
30 Eylül: Marsilya-Galatasaray
21 Ekim: L. Moskova-Galatasaray
4 Kasım: Galatasaray-L. Moskova
25 Kasım: Galatasaray-Marsilya
9 Aralık: Lazio-Galatasaray
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki ilk maçları 16 Eylül'de başlayacak - Son Dakika Spor