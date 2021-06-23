Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Bolasie, Rizespor'la anlaştı

Anadolu kulüpleri İstanbul devlerinin gündemine gelen futbolcuları kadrosuna katmaya devam ediyor. Son iki transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe'yi peşinden koşturan Bolasie, Rizespor'la her konuda anlaşmaya vardı. Everton'la mukavelesi biten 32 yaşındaki kanat oyuncusuna iki ezeli rakibin ilgisi olduğu biliniyordu ancak futbolcunun tercihi çok başka oldu.

29 MİLYON EURO ÖDENDİ

Kariyerinin büyük bölümünü Premier Lig'de geçiren Bolasie, 2016'da C.Palace'tan 29 milyon euroya Everton'a geçmişti. Sonrasındaki sakatlıklar istikrarını kötü etkiledi, çeşitli takımlara kiralandı. 2019 yazında Fenerbahçe, 2020'de ise Galatasaray'ın girişimi oldu. Fakat Everton onu başka kulüplere gönderdi. Bolasie gecikmeli de olsa Türkiye'nin yolunu tuttu.