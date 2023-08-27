Fenerbahçe ve Galatasaray, Lazio'nun oyuncusu Marcos Antonio için yarışıyor - Son Dakika

Fenerbahçe ve Galatasaray, Lazio'nun oyuncusu Marcos Antonio için yarışıyor

Fenerbahçe ve Galatasaray, Lazio\'nun oyuncusu Marcos Antonio için yarışıyor
Son Güncelleme: 27.08.2023 17:24

Son dakika transfer haberleri arasında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın orta saha transferi için Lazio'da forma giyen Marcos Antonio'ya talip olduğu belirtildi. İtalyan basınında yer alan habere göre; Lazio, Brezilyalı orta saha oyuncusu Antonio'nun takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor. Antonio ile PAOK, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği ifade edildi. Ayrıca, Suudi Arabistan ekiplerinin de Antonio'nun durumunu takip ettiği öne sürüldü.

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, Lazio'da forma giyen Marcos Antonio'ya talip oldu.

Transfer döneminde birçok kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, yeni bir isim için yarışa girdi: Marcos Antonio.

LAZIO GİDİŞİNE SICAK BAKIYOR

İtalyan basınında yer alan habere göre; Matteo Guendouzi transferini bitirmek üzere olan Lazio, Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcos Antonio'nun takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.

F.BAHÇE VE G.SARAY İSTİYOR

Haberde, Antonio ile PAOK, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği ifade edilirken, Suudi Arabistan ekiplerinin de Antonio'nun durumunu takip ettiği öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezon 7.5 milyon euro karşılığında Shakhtar Donetsk'ten Lazio'ya transfer olan 23 yaşındaki Marcos Antonio, İtalyan ekibiyle çıktığı 22 resmi maçta 1 gol 1 asist kaydetti.

Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Fenerbahçe ve Galatasaray, Lazio'nun oyuncusu Marcos Antonio için yarışıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe ve Galatasaray, Lazio'nun oyuncusu Marcos Antonio için yarışıyor - Son Dakika
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