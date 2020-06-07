Fenerbahçe ve Galatasaray, Mert Müldür için transfer yarışına girdi!

Sassuolo'da forma giyen milli oyuncu Mert Müldür için Süper Lig devleri transfer yarışına girdi.



İtalya basınından Tuttomercato'da yer alan habere göre; Fenerbahçe ve Galatasaray, sağ beki kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.



F.BAHÇE TEKLİF YAPTI, G.SARAY HAREKETE GEÇTİ



Haberde; Fenerbahçe'nin genç oyuncu için teklif yaptığı ve sonrasında Galatasaray'ın da harekete geçti kaydedildi.









Ayrıca Mert Müldür'ün Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı ve teklifleri değerlendireceği bilgisi verildi.



Sassuolo'da bu sezon 13 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.