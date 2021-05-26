Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Boupendza'yı Atalanta kaptı - Son Dakika

Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Boupendza'yı Atalanta kaptı

26.05.2021 14:26
Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Boupendza'yı Atalanta kaptı, System.String[]

Bu sezon Hatayspor formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve sezonu gol kralı olarak tamamlayan Aaron Boupendza'nın yeni adresi belli oldu. Bir süredir Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Gabonlu futbolcu için ekibiyle görüşmeler yaptığı bilinirken; mutlu sona ise İtalyan ekibi Atalanta ulaştı. Gabon basınına göre; Hatay ve Atalanta 24 yaşındaki golcü için 8 milyon euroya el sıkıştı.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna damga vuran isim Gabonlu golcü Aaron Boupendza oldu. Hatayspor'un 24 yaşındaki golcüsü attığı 22 golle müthiş bir performans sergilerken tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Atakaş Hatayspor, Aaron Boupendza için her fırsatta 10 milyon euro talep edildiğini açıklamıştı. Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe olmak üzere yurt dışından da birçok teklif alan Gabonlu golcüyü Atalanta'nın bitirdiği belirtildi.

KRASNODAR'DAN DÖNDÜ

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından Rusya Premier Lig ekiplerinden Krasnodar, Boupendza için Atakaş Hatayspor ile prensip anlaşmasına varmış hatta Rus temsilcisinin yöneticileri Hatay'a kadar gelip transferin detaylarını konuşmuştu. Aaron Boupendza ise kariyerine Rusya'da devam etmek istemediğini belirterek sezon sonunda transfere karar vereceğini açıklayarak Hatayspor'da kalmıştı.

TALİPLERİN SAYISI FAZLA

Gabon basınında yer alan habere göre; Aaron Boupendza'ya Galatasaray, Fenerbahçe ve Celtic'in ardından Atalanta da talip oldu. Gabon Review sitesinin son dakika olarak duyurduğu haberin detayında Atalanta ve Atakaş Hatayspor'un resmi transfer görüşmelerine başladığı aktarıldı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Atalanta'nın Hatayspor'a ilk etapta 8 milyon euroluk teklifte bulunduğu belirtildi. Haberde iki kulüp arasındaki görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ve gelecek hafta transferin resmen açıklanmasının beklendiği vurgulandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Boupendza'yı Atalanta kaptı

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Son Dakika Spor Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Boupendza'yı Atalanta kaptı - Son Dakika Spor


YORUMLAR (2)
  • forever atalanta : atalantaya yakışır italya ligi gibi katı savunma oynanan bi lig de 3-4 sezondur 90 gol ortalamasını geçen atalanta sağlam oyuncular buluyor boupenza memleketimin takımının oyuncusu canlı gözle izlemek nasip olmadı ama orda başarılı olur Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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