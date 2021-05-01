Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının Beşiktaş'ı tebrik ettiği paylaşımlar sosyal medyaya damga vurdu
01.05.2021 22:42
Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, sahasında Hatayspor'u 7-0'lık tarihi bir skorla mağlup etti. Bu sonuçla şampiyonluk yolunda son 3 haftaya büyük bir avantajla giren Beşiktaş'ı sosyal medyada Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar "Bir Fenerbahçeli/Galatasaraylı olarak" başladıkları paylaşımlarla tebrik etti.
Beşiktaş, Hatayspor'a tarihi bir fark atarak 7-0'lık skorla sahadan galip ayrıldı. Şampiyonluk yolunda adeta gövde gösterisi yapan siyah-beyazlılar ezeli rakiplerinin taraftarlarından sosyal medyada övgü aldı.
TREND OLDU
"Bir Fenerbahçeli/Galatasaraylı" şeklinde başlayan paylaşımlar sosyal medyada gündeme otururken, bu paylaşımlarda taraftarlar Beşiktaş'ı tebrik etti.
İşte o paylaşımlardan bazıları şöyle:
Son Dakika Filyasyon ekibinin bulunduğu araç alev aldı, 4 kişi ölümden döndü Bunaltıcı sıcaklar geliyor! Tam 1 ay sürecek Sergen Yalçın'ı kızdırmayacaktınız! Geçen hafta dediğinin fazlasını yaptı Brezilya'nın Copacabana plajında ceset torbaları sıralandı Kartal şampiyon gibi! Beşiktaş zor geçmesi beklenen karşılaşmada Hatayspor'u 7-0 yendi Muharrem İnce'nin partisinin sloganı, logosu ve kuruluş tarihi netleşti Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı Bakan Soylu'nun uyarıları işe yaradı! 'Rus plajı'nda turistler yasağa harfiyen uyuyor