Fenerbahçe ve Ghezzal görüşmesindeki sır perdesi aralanıyor! İşte tüm detaylar

Rachid Ghezzal el yakıyor! Beşiktaş'ın çifte kupa zaferinde takımın en kilit ismi olarak gösterilen Cezayirli oyuncu, Siyah-Beyazlılarla prensipte anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki futbolcunun 2,5 milyon euro seviyelerinde ücret alacağı konuşuluyor. Ancak Beşiktaş'ın Leicester'ı ikna etmesi biraz zor duruyor.

OLUMSUZ SONUÇLANABİLİR

Ghezzal, Beşiktaş'ın şartlarından memnun kaldı ama Leicester cephesinde işler aynı şekilde ilerlemiyor. Siyah-Beyazlılar'ın şartlarını çok zorlayacak talepleri var. 7-8 milyon euro seviyelerinde bonservis bedelinin ödenmesi zor gözüküyor. Üstelik Rosier transferi ve diğer takviyeler için de para lazım.

FENERBAHÇE GERİ ADIM ATTI

Ghezzal, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi. Ancak Ali Koç, duyduğu rakamlar sonrası görüşmeyi ilerletmedi. Ayrıca ezeli rakibin çok istediği ve radarında olan bir futbolcu için ortalığın gerileceği düşüncesiyle veto edildi. Ghezzal tarafının Galatasaray'la da bir görüşme yaptığı konuşuluyor.