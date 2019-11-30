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Son Dakika Spor Fenerbahçe ve Göztepeli kadın taraftarlardan 'Sevgi Deplasmanı' projesi - Son Dakika Spor

Fenerbahçe ve Göztepeli kadın taraftarlardan "Sevgi Deplasmanı" projesi

6 saat önce

Süper Lig'in 13. haftasında yapılacak Göztepe-Fenerbahçe karşılaşması öncesi iki takımın kadın taraftarları, "Sevgi Deplasmanı" projesi kapsamında, otizmin yanı sıra kadın ve çocuğa yönelik şiddet konularına dikkati çekti.

Fenerbahçe ve Göztepeli kadın taraftarlardan

Süper Lig'in 13. haftasında yapılacak Göztepe- Fenerbahçe karşılaşması öncesi iki takımın kadın taraftarları, "Sevgi Deplasmanı" projesi kapsamında, otizmin yanı sıra kadın ve çocuğa yönelik şiddet konularına dikkati çekti.

Konak Belediyesi Çınarlı Rekreasyon Alanı'nda buluşan ve otizmli çocuklarla sohbet edip onlara hediyeler veren kadın taraftarlar, farklı renkler olarak bir araya gelip farkındalık oluşturdu.

Fenerbahçe kadın taraftarları temsilcisi Zeynep İnel, etkinlikte yaptığı konuşmada böyle bir organizasyonla kadına şiddete tribün emekçileri olarak "dur" demek istediklerini söyledi.

Göztepe kadınlar kolu başkanı Simge Yılmaz Bağcı da projeyle spor kulüpleri vasıtasıyla şehirler arasında kurulacak köprüler ve oluşturulacak farkındalığın son derece değerli olduğunu aktardı.

Taraftar grupları olarak bir araya geldiklerinde bireysel çabalarla ulaşamayacakları birçok yere dokunabildiklerini vurgulayan Bağcı, "Farklı renklere, armalara sevdalı gruplar olarak bir araya gelmemiz de bu açıdan büyük bir fark yaratacaktır." diye konuştu.

Otizm hakkında da bilgiler veren Bağcı, tribündeki kadınlar olarak böyle konulara dikkati çekmek istediklerini sözlerine ekledi.

Sevgi İzi Otizm Spor Kulübü yetkilisi Ümmü Aydın da otizm hakkında bilgiler verip, çeşitli branşlarda derece elde eden otizmli çocukları kadın taraftarlara tanıttı.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda bugün oynanacak Göztepe-Fenerbahçe karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:08 Kaynak: AA
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