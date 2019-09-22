Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe ve Haluk Levent Neslican Tay'ı unutmadı
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Fenerbahçe ve Haluk Levent Neslican Tay'ı unutmadı

23 dakika önce

Kanser hastalığı sebebiyle geçtiğimiz cuma günü hayatını kaybeden 21 yaşındaki Neslican Tay'ı Fenerbahçe ve sanatçı Haluk Levent unutmadı. Sarı Lacivertli ekip Ankaragücü maçına "Mücadelen çok güzeldi Neslican" parkartıyla çıkarken Haluk Levent merhume için anıt mezar yaptırma sözü verdi

Fenerbahçe ve Haluk Levent Neslican Tay'ı unutmadı, System.String[]

Üç kez kanseri yendikten sonra bu hastalığa dördüncü kez yakalanan ancak geçtiğimiz cuma günü hayatını kaybeden 21 yaşındaki Neslican Tay'ın ölümü tüm Türkiye'yi hüzne boğdu. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla diğer kanser hastalarına umut olan genç Neslican'ı ölümünden sonra Fenerbahçe Futbol Takımı ve ünlü ses sanatçısı Haluk Levent unutmadı.


Sarı Lacivertli ekip Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk ederken maç öncesinde Fenerbahçeli olduğu bilinen Neslican'a "Mücadelen çok güzeldi Neslican" pankartıyla veda etti. Şükrü Saraçoğlu tribünlerinde "Neslican ölmedi, kalbimizde yaşıyor" tezahüratları yükselirken, "Sen verdiğin savaşla kalplerimizde yaşamaya devam edeceksin… mekanın cennet olsun Neslican" yazılı bir pankart açıldı.

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Haluk Levent, Fenerbahçe, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 09:00 
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