Fenerbahçe ve Hes Kablo Kayserispor, Ülker Stadı'na geldi
Fenerbahçe ve Hes Kablo Kayserispor, Ülker Stadı'na geldi Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER - Süper Lig'in 27'nci haftasında koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak oynanacak olan Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor müsabakası öncesinde takımlar, maçın oynanacağı Ülker Stadyumu'na geldi.
Fenerbahçe ve Hes Kablo Kayserispor, Ülker Stadı'na geldi
Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER - Süper Lig'in 27'nci haftasında koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak oynanacak olan Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor müsabakası öncesinde takımlar, maçın oynanacağı Ülker Stadyumu'na geldi.
Takımlar otobüsten indikleri sırada ateş ölçümleri yapılırken, oyuncular daha sonra soyunma odalarına geçti.
Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 01:50 Kaynak: DHA
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