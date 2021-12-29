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Fenerbahçe ve İSKİ davası sonuçlandı! Faiziyle ödeyecek - Son Dakika

Fenerbahçe ve İSKİ davası sonuçlandı! Faiziyle ödeyecek

29.12.2021 09:17
Fenerbahçe ve İSKİ davası sonuçlandı! Faiziyle ödeyecek

Fenerbahçe Spor Kulübü normalde ödenmesi gerekenden daha fazla fatura kesildiğini öne sürerek İSKİ'ye açtığı davayı kazandı. Mahkeme 4 faturada 500 lira fazladan tahsilat yapıldığını tespit ederek, paranın faiziyle birlikte geri ödenmesine karar verdi.

247BİN 114 TL'NİN İPTALİ İSTENDİ

İSKİ 2019 yılının ekim ve kasım aylarında Fenerbahçe'ye 4 fatura kesti. Faturaların açıklama kısmında, "'T.C. Sayıştay Başkanlığı'nın 2017 yılı incelemelerinde tarafınıza eksik tahakkuk (yerine gelme, gerçekleşme) yapıldığı belirtilmiş olup, eksik olan miktar faturanıza yansıtılmıştır" ifadelerine yer verildi. Sarı-lacivertliler İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, 4 faturada ödenen 247 bin 114 TL'nin iptalini istedi.

"İSKİ'DEN TAHSİLİNİ İSTİYORUZ"

Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bir ticaret şirketi değil, kamu yararına hizmet veren dernek olduğu belirtilen dilekçede, "Kamu yararına hizmet gören dernek statüsündeki kulübün ticari işletmelerden farklı olarak, İSKİ Kanunu ve Yönetmelik'te belirlenmiş sınırlar çerçevesinde konut tarifesinin en alt kademesinden faturalandırma ile su kullanması gerekmektedir. Tüm bu nedenlerle İSKİ'nin hiçbir hukuki temele dayanmadan tahsil ettiği fark fatura tutarının kulübe iadesini istiyoruz. Şimdiye kadar ödenen 4 adet fatura bedelinden fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 500 liranın davalı İSKİ'den tahsilini istiyoruz" denildi.

FAİZİ İLE BİRLİKTE ÖDENECEK

Davaya cevap veren İSKİ ise yapılan işlemi mevzuata, adalete ve hakkaniyet ölçütlerine uygun olarak gerçekleştirdiklerini belirterek davanın reddini istedi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına davacı Fenerbahçe ve İSKİ'nin avukatları katıldı Mahkeme, Fenerbahçe'nin İSKİ'den alacaklı olduğuna karar verdi. Mahkeme, 500 liranın faiziyle birlikte İSKİ'den alınmasına hükmetti.

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Fenerbahçe, İSKİ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fenerbahçe ve İSKİ davası sonuçlandı! Faiziyle ödeyecek - Son Dakika


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