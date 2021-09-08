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Fenerbahçe ve Ronaldo aynı davaya baş koydu! Oyuncu değerleri manipüle ediliyor iddiası ortalığı karıştırdı - Son Dakika

Fenerbahçe ve Ronaldo aynı davaya baş koydu! Oyuncu değerleri manipüle ediliyor iddiası ortalığı karıştırdı

08.09.2021 18:07

Alman merkezli futbol sitesi Transfermarkt'a Fenerbahçe kulübünün ve Cristiano Ronaldo'nun dava açtığı öne sürüldü. Sarı-Lacivertli kulübün ve Portekizli futbolcu Ronaldo'nun, bu sitenin oyuncuların değerlerini olumsuz şekilde manipüle ettiğini söyleyerek konuyu mahkemeye taşıdığı iddia edildi.

Fotospor'un İngiliz kaynaklı Sport Bible'a dayandırdığı habere göre; Fenerbahçe kulübü ve Cristiano Ronaldo, Alman futbol sitesi Transfermarkt'a dava açtı.

Fenerbahçe ve Ronaldo aynı davada el ele verdi! Oyuncu değerleri manipüle ediliyor iddiası

INSTAGRAM'DAN ENGELLEDİ

Cristiano Ronaldo'nun, sitedeki fiyatına çok sinirlendiği ve sayfayı Instagram'da engellediği belirtildi. Site 2018'de Real Madrid'e transfer olan Ronaldo'nun değerini 88 milyon sterlin düşürmüş ve 67,5 milyon sterlin olarak belirlemişti. Yakın zamanda Manchester United'a dönen Ronaldo'nun değeri şu anda 45 milyon Euro.

OLUMSUZ MANİPÜLE

Fenerbahçe'nin de bu sitenin oyuncuların değerlerini olumsuz şekilde manipüle edildiğine yönelik dava açmaya karar verdiği belirtildi.

Fenerbahçe ve Ronaldo aynı davaya baş koydu! Oyuncu değerleri manipüle ediliyor iddiası ortalığı karıştırdı

Fenerbahçe, Cristiano, Futbol, Alman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe ve Ronaldo aynı davaya baş koydu! Oyuncu değerleri manipüle ediliyor iddiası ortalığı karıştırdı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe ve Ronaldo aynı davaya baş koydu! Oyuncu değerleri manipüle ediliyor iddiası ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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