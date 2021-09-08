Fenerbahçe ve Ronaldo aynı davaya baş koydu! Oyuncu değerleri manipüle ediliyor iddiası ortalığı karıştırdı

Fotospor'un İngiliz kaynaklı Sport Bible'a dayandırdığı habere göre; Fenerbahçe kulübü ve Cristiano Ronaldo, Alman futbol sitesi Transfermarkt'a dava açtı.

INSTAGRAM'DAN ENGELLEDİ

Cristiano Ronaldo'nun, sitedeki fiyatına çok sinirlendiği ve sayfayı Instagram'da engellediği belirtildi. Site 2018'de Real Madrid'e transfer olan Ronaldo'nun değerini 88 milyon sterlin düşürmüş ve 67,5 milyon sterlin olarak belirlemişti. Yakın zamanda Manchester United'a dönen Ronaldo'nun değeri şu anda 45 milyon Euro.

OLUMSUZ MANİPÜLE

Fenerbahçe'nin de bu sitenin oyuncuların değerlerini olumsuz şekilde manipüle edildiğine yönelik dava açmaya karar verdiği belirtildi.