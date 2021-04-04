Fenerbahçe ve taraftarlar sosyal medyadan haykırdı: Aydınlanmayan gün - Son Dakika Spor

Rize deplasmanından dönen Fenerbahçe'nin takım otobüsü 4 Nisan 2015'te seyir halindeyken kurşunlanmış ve tarih kitaplarında yer alacak bir facia, şöför Ufuk Kıran sayesinde engellenmişti. Aradan geçen 6 senede bu saldırının failleri hala bulunamadı ve olay aydınlatılamadı.
Fenerbahçe, 6 senedir yaptığı gibi yine hain saldırının faillerinin bulunması talebini yineledi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Fenerbahçe Futbol Takımımızın otobüsüne bir deplasman dönüşü kurşun sıkılmasının üzerinden tam 6 yıl geçti. Bu hain saldırının failleri 6 YILDIR (2190 GÜN) bulunamadı. Fenerbahçe Spor Kulübü ve camiası olarak devletimizden beklentimiz bu katliam girişiminin arkasındakilerin ortaya çıkarılmasıdır. Bu olay, aydınlatılamadığı sürece Türk sporunun üzerinde korkunç ve karanlık bir gölge olarak kalacaktır. Fenerbahçe Spor Kulübü ve camiası, saldırının faili ya da failleri yargı önüne çıkana kadar bu hain saldırının peşini bırakmamaya son derece kararlıdır."
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