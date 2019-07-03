Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı
40 dakika önce
Fenerbahçe ve Trabzsonspor kulüplerinin resmi sosyal medya hesapları, 3 Temmuz ile ilgili paylaşımlarda bulundu.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:05 Kaynak: İHA
ve Trabzsonspor kulüplerinin resmi sosyal medya hesapları, 3 Temmuz ile ilgili paylaşımlarda bulundu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Trabzonspor
, 3 Temmuz ile ilgili sosyal medya hesaplarından videolu paylaşımlarda bulundu. Sarı-lacivertliler, "3 Temmuz bir KUMPASTIR, milyonlarca taraftarımızla yele bir edilen! Sonsuza kadar Yaşa Fenerbahçe" paylaşımını yaparken, bordo mavililer ise "O zaman bir kez daha yüksek sesle haykırmanın zamanıdır! 2010-2011 sezonunun 'tertemiz' şampiyonu Trabzonspor!" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
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