Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı
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Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı

33 dakika önce

Fenerbahçe ve Trabzsonspor kulüplerinin resmi sosyal medya hesapları, 3 Temmuz ile ilgili paylaşımlarda bulundu.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı, System.String[]
Fenerbahçe ve Trabzsonspor kulüplerinin resmi sosyal medya hesapları, 3 Temmuz ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Trabzonspor, 3 Temmuz ile ilgili sosyal medya hesaplarından videolu paylaşımlarda bulundu. Sarı-lacivertliler, "3 Temmuz bir KUMPASTIR, milyonlarca taraftarımızla yele bir edilen! Sonsuza kadar Yaşa Fenerbahçe" paylaşımını yaparken, bordo mavililer ise "O zaman bir kez daha yüksek sesle haykırmanın zamanıdır! 2010-2011 sezonunun 'tertemiz' şampiyonu Trabzonspor!" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:10 Kaynak: İHA
Trabzonspor, Fenerbahçe, Güncel
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