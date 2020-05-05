Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan Ankaragücü paylaşımı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan Ankaragücü paylaşımı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan Ankaragücü paylaşımı

6 saat önce

Fenerbahçe'den, bir futbolcusunun korona virüs testi pozitif çıkan MKE Ankaragücü Kulübü'ne geçmiş olsun mesajı geldi.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan Ankaragücü paylaşımı, System.String[]

Fenerbahçe'den, bir futbolcusunun korona virüs testi pozitif çıkan MKE Ankaragücü Kulübü'ne geçmiş olsun mesajı geldi. İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada, "Covid-19 testi pozitif çıkan MKE Ankaragücü futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Ankaragücü" ifadelerine yer verildi.


MKE Ankaragücü korona virüs teşhisi konulan oyuncunun hastanede tedavi altına alındığını duyurmuştu.


Trabzonspor Kulübü, MKE Ankaragücü'nün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan futbolcusu için geçmiş olsun mesajı yayımladı.


Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "MKE Ankaragücü camiası! Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcunuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.


MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 01:02 

YORUMLAR

Son Dakika

İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı Cristiano Ronaldo, gerekli izinler çıkınca özel jetiyle İtalya'ya döndü Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor Ankaragücü'nde, bir futbolcuya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı Burak Yılmaz'dan "Oruç tutuyor musun?" sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz ameliyat olacak Ronaldo'ya 5. çocuk sürprizi! Sevgilisinin paylaşımı heyecan yarattı Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var Son Dakika: Beşiktaş'ta ülkelerinden dönen 5 isim İstanbul'daki yurtta karantinaya alındı Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik
İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Taylor: Maç devreleri 45 dakikadan az olabilir İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Taylor: Maç devreleri 45 dakikadan az olabilir         
19:42
Bakan Koca: Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var Bakan Koca: Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var         
19:26
Son Dakika: İngiltere, Avrupa'da koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu Son Dakika: İngiltere, Avrupa'da koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu         
19:19
Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı         
19:18
Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi         
19:06
Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı         
18:53
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi         
18:35
Ankara-Sivas YHT projesiyle iki il arasındaki mesafe 12 saatten 2 saate düşecek Ankara-Sivas YHT projesiyle iki il arasındaki mesafe 12 saatten 2 saate düşecek         
18:31
Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var         
18:29
Polisin Polisin "Niye dışarıdasınız?" sorusuna vatandaştan ilginç yanıt: Tur atıp gidiyoruz         
18:28
Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik korona çağrısı: Herkes geri dönüp vakaları kontrol etsin Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik korona çağrısı: Herkes geri dönüp vakaları kontrol etsin         
18:25
Suriye ekonomisinin yüzde 60'ını elinde bulunduran kuzen, Esed'e meydan okudu Suriye ekonomisinin yüzde 60'ını elinde bulunduran kuzen, Esed'e meydan okudu         
18:19
Ramazan ayından etkilenen Danimarkalı genç kadın, Müslüman oldu Ramazan ayından etkilenen Danimarkalı genç kadın, Müslüman oldu         
18:15
Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı         
18:00
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı yazıyla ilgili suç duyurusunda bulundu         
17:46
Gündüz vakti alkol alan şahıs yoldan geçenlere saldırdı Gündüz vakti alkol alan şahıs yoldan geçenlere saldırdı         
17:41
Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi         
17:32
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır         
17:31
Koronavirüs tedbirlerine rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti Koronavirüs tedbirlerine rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti         
17:26
Toplu cenaze namazı kılınan köyde korona vakaları hızla arttı, karantina uzatıldı Toplu cenaze namazı kılınan köyde korona vakaları hızla arttı, karantina uzatıldı         
17:13
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1338 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1338 kişi hayatını kaybetti         
17:09
ABD'de korkunç iddia: Trump, ekonomiyi açtığında günlük ölümlerin 3 bine yükselmesini bekliyor ABD'de korkunç iddia: Trump, ekonomiyi açtığında günlük ölümlerin 3 bine yükselmesini bekliyor         
17:05
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesini ordu mensubu yaptı Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesini ordu mensubu yaptı         
16:53
Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü         
16:50
Kayseri'de apartman görevlisi, tartıştığı su tesisatçısını pompalı tüfekle vurdu Kayseri'de apartman görevlisi, tartıştığı su tesisatçısını pompalı tüfekle vurdu         
16:47
Yaşlı adam, kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişiye para ve altınlarını kaptırdı Yaşlı adam, kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişiye para ve altınlarını kaptırdı         
16:43
Cerrahpaşalı uzmandan, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerle ilgili uyarı: Havalandırma ve klimalar virüsün yayılmasına sebep olabilir Cerrahpaşalı uzmandan, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerle ilgili uyarı: Havalandırma ve klimalar virüsün yayılmasına sebep olabilir         
16:37
Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu         
16:36
Benzine 5 kuruş zam geldi Benzine 5 kuruş zam geldi         
16:31
Geçen hafta ilk kez görüntülenen balık baykuşu avcı kurbanı oldu Geçen hafta ilk kez görüntülenen balık baykuşu avcı kurbanı oldu         
16:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2020 19:49:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan Ankaragücü paylaşımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]