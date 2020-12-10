Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferinden 1 milyon euro daha kazandı

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muriqi'i 17.5 milyon Euro bedelle bu sezon başında İtalyan ekibi Lazio'ya göndermişti.

Kosovalı golcü, sarı-lacivertli takımın önemli isimlerinden biri olsa da elde edilen bonservis geliri Fenerbahçe'yi rahatlatmış ve sarı-lacivertliler transferde daha rahat adımlar atmıştı. 26 yaşındaki golcünün İtalya macerası iyi başlamazken; Muriqi, önce koronavirüse yakalandı ardından da sakatlık geçirdi.

1 MİLYON EURO DAHA KAZANDILAR

Başkent ekibinde bu sezon 8 karşılaşmada forma giyebilen Kosovalı yıldız, henüz gol atma başarısı gösteremedi. Ancak Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye para kazandırmaya devam ediyor.

Lazio, önceki gece Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile 2-2 berabere kalarak ve gruplardan çıkma başarısı elde etti. Bundan dolayı Fenerbahçe, Muriqi'in Lazio'ya transferinde yapılan anlaşma gereği 1 milyon Euro'yu (9.5 milyon TL) daha kasasına koydu. Kosovalı golcü Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta görev almış ve 125 dakika sahada kalmıştı.

(Akşam)