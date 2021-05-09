Fenerbahçe, vefat eden eski yöneticisi Tahir Perek için başsağlığı mesajı yayımladı

Fenerbahçe Kulübü, vefat eden sarı-lacivertli kulübün eski yönetim kurulu üyesi Ahmet Tahir Perek için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün eski yönetim kurulu üyelerinden 2122 sicil numaralı YDK üyesi Ahmet Tahir Perek'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.