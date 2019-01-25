Fenerbahçe, Victor Moses'ı 1.5 Yıllığına Kiraladı
1 saat önce
İSTANBUL / DHAFenerbahçe Kulübü, Nijeryalı futbolcu Victor Moses'ı 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrolarına kattıklarını açıkladı.
İSTANBUL/ DHA Fenerbahçe Kulübü
, Nijeryalı futbolcu Victor Moses'ı 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrolarına kattıklarını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Victor Moses'in 1,5 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için İngiliz ekibi Chelsea
ile anlaşmaya vardı.
Nijerya milli takım futbolcusu Victor Moses, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapan resmi sözleşmeyi imzaladı.
Moses'e Çubuklu formamız ile sonsuz başarılar dileriz!" denildi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:52 Kaynak: DHA
Usta Oyuncu Ayşen Gruda, Son Yolculuğuna Uğurlandı
Fenerbahçeli Frey, 1 Ay Sahalardan Uzak Kalacak
Eskişehirspor'da Lisansı Çıkmayan 9 Futbolcu Takımdan Ayrıldı
Başakşehir ile Sözleşme İmzalayan Demba Ba, Neden Galatasaray'ı Seçmediğini Açıkladı