Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Victor Moses'ı 1.5 Yıllığına Kiraladı

Fenerbahçe, Victor Moses'ı 1.5 Yıllığına Kiraladı

1 saat önce

İSTANBUL / DHAFenerbahçe Kulübü, Nijeryalı futbolcu Victor Moses'ı 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrolarına kattıklarını açıkladı.

Fenerbahçe, Victor Moses'ı 1.5 Yıllığına Kiraladı, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

Fenerbahçe Kulübü, Nijeryalı futbolcu Victor Moses'ı 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrolarına kattıklarını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Victor Moses'in 1,5 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için İngiliz ekibi Chelsea ile anlaşmaya vardı.

Nijerya milli takım futbolcusu Victor Moses, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapan resmi sözleşmeyi imzaladı.

Moses'e Çubuklu formamız ile sonsuz başarılar dileriz!" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:52 Kaynak: DHA

Fenerbahçe Kulübü, DHA, Spor
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