Fenerbahçe videolu sistem ile evden çalışacak! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe videolu sistem ile evden çalışacak! - Son Dakika Spor

Fenerbahçe videolu sistem ile evden çalışacak!

6 saat önce

Spor Arena / Süleyman ARAT - Koronavirüs sebebiyle 2019-20 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'na ara verilmesinin ardından Fenerbahçe de alınan tedbirleri resmi internet sitesinden duyurdu.

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Spor Arena/ Süleyman ARAT - Koronavirüs sebebiyle 2019-20 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'na ara verilmesinin ardından Fenerbahçe de alınan tedbirleri resmi internet sitesinden duyurdu. Buna göre Futbol A Takımı oyuncuları antrenmanlarını evlerinde sürdürecekler. Pazartesi gününden itibaren kendilerine tedarik edilen malzemelerle çalışmaya başlayacak futbolcular video sistem eşliğinde Bireysel Performans Uzmanı Fatih Yıldız'ın gözetiminde antrenmanlarını yapacak. 1 haftalık bu programın ardından ligin yeniden başlayacağı tarihe göre çalışma programı yeniden düzenlenecek. Kulüpte alınan diğer önlemler ise şöyle sıralandı:


SARI LACİVERTLİ KULÜPTE ALINAN DİĞER TEDBİRLER


Kulüpteki tüm sportif şubelerde faaliyetler durdu.


Tüm sporculara ve çalışanlara Sağlık Bakanlığı'nın resmi metinleri baz alınarak koronavirüsten nasıl korunulacağı konusunda bilgilendirmeler yapıldı.


Sarı lacivertli ait spor tesislerine ve takım otobüslerine dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor.


Fenerbahçe Faruk Ilgaz Sosyal Tesisleri ve Topuk Yaylası Tesisleri, ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. Fenerbahçe Burnu'ndaki tesisler ile Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ne girişler de durduruldu.


Kulüpte çalışan, 16 Mart tarihi itibariyle okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan personel ile hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü çalışanlar ile dezavantajlı grupta yer alanlar idari izinli sayıldı.


Fatih Yıldız, Koronavirüs, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 07:47 

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