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Fenerbahçe, yeni hocası Vitor Pereira ile kaç paraya anlaştı? İşte sözleşmesindeki tüm detaylar - Son Dakika

Fenerbahçe, yeni hocası Vitor Pereira ile kaç paraya anlaştı? İşte sözleşmesindeki tüm detaylar

03.07.2021 14:27
Fenerbahçe, yeni hocası Vitor Pereira ile kaç paraya anlaştı? İşte sözleşmesindeki tüm detaylar, System.String[]

Fenerbahçe, eski hocası Portekizli Vitor Pereira'yı yeniden takımın başına getirdi. 2 yıllık sözleşme imzalanan Portekizli hocanın mukavelesindeki detaylar ortaya çıktı. Pereira sezon başına 1,5 milyon euro garanti ücret alacak. Çeşitli bonus maddelerindeki başarı kriterleri yerine gelirse bu rakam 3.5 milyon eurolara kadar çıkacak.

Sarı-Lacivertliler'in uzun süren hoca hasreti Vitor Pereira ile son buldu. Ali Koç'un, "Bielsa ayarında bir hoca getireceğiz" açıklamasından sonra büyük beklentiye giren spor kamuoyu ve taraftarlar, Pereira haberiyle büyük şaşkınlık yaşadı. Kadronun büyük ölçüde hazır olduğunu düşünen Koç, hoca konusunda büyük meblağlar harcamak istemedi ve Pereira'da karar kıldı.

Fenerbahçe, Vitor Pereira ile kaç paraya anlaştı? İşte sözleşmesindeki tüm detaylar

TAKIMI VE LİGİ İYİ TANIYOR

Pereira, Fenerbahçe'de çalıştığı dönemde ligi ikinci sırada bitirdiği için gönderilmişti. Ancak Portekizli hocaya istatistik anlamında ondan sonra yaklaşan bir hoca olmadı. Ali Koç; genç, başarıya aç ve Fenerbahçe'yi tanıyan Pereira'yı bu düşünceyle takımın başına getirerek minimum risk tercih etti.

Fenerbahçe, Vitor Pereira ile kaç paraya anlaştı? İşte sözleşmesindeki tüm detaylar

1.5 MİLYON EURO NET ÜCRET

Fenerbahçe'ye 2 yıllık imza atan Pereira, sezon başına 1,5 milyon euro garanti ücret alacak. Ligin şampiyon bitirilmesi halinde 1 milyon euro bonus kazanacak. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösterirse 1 milyon euro daha prim alacak. Pereira'nın tüm bu kriterleri yerine getirmesi halinde toplamda 3.5 milyon euro kazanacak.

Fenerbahçe, Vitor Pereira ile kaç paraya anlaştı? İşte sözleşmesindeki tüm detaylar

İSTATİSTİKLERDE ZİRVEDE

Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın görev yaptığı 2015/16 sezonunda Süper Lig'in en az gol yiyen (27), en fazla maçta kalesini gole kapatan (17), en fazla net gol pozisyonuna giren (104), en yüksek gol beklentisi yakalayan (66.59 xG) ve en az mağlubiyet alan (4) takımıydı.

Fenerbahçe, Vitor Pereira ile kaç paraya anlaştı? İşte sözleşmesindeki tüm detaylar

5 PUANLA ŞAMPİYONLUK KAÇTI

Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın görev yaptığı 2015-2016 sezonunda 22 galibiyet, 8 beraberlik ile 4 yenilgi yaşadı ve sezonu 74 puanla şampiyon Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada tamamlamıştı.

Fenerbahçe, yeni hocası Vitor Pereira ile kaç paraya anlaştı? İşte sözleşmesindeki tüm detaylar

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, yeni hocası Vitor Pereira ile kaç paraya anlaştı? İşte sözleşmesindeki tüm detaylar - Son Dakika Spor


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