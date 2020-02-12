Fenerbahçe Voleybol Şubesi, depremzedelere hazırlanan yardım kolilerini AFAD'a teslim etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Voleybol Şubesi, depremzedelere hazırlanan yardım kolilerini AFAD'a teslim etti - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Voleybol Şubesi, depremzedelere hazırlanan yardım kolilerini AFAD'a teslim etti

6 saat önce

Fenerbahçe Kulübü Voleybol Şubesi tarafından Elazığ ile Malatya'daki depremzedeler için hazırlanan yardım paketleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) ulaştırıldı.

Fenerbahçe Voleybol Şubesi, depremzedelere hazırlanan yardım kolilerini AFAD'a teslim etti, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü Voleybol Şubesi tarafından Elazığ ile Malatya'daki depremzedeler için hazırlanan yardım paketleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) ulaştırıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, erkek ile kadın voleybol takımlarının yanı sıra altyapı idari ve teknik kadrosunun katkılarıyla toplanan 600'e yakın ürün için 29 koli hazırlandı.

İçinde kışlık kıyafet, hijyen ve ev ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım kolileri, depremzedelere gönderilmek üzere AFAD yetkililerine teslim edildi.

Fenerbahçe Kulübü, voleybol, Malatya, AFAD, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Liverpool, Van Dijk'a yıllık 9.4 milyon euro teklif edecek
Lider Sivasspor karın tadını doyasıya çıkardı Abdullah Avcı, Azerbaycan'dan gelen teklifi reddetti Fenerbahçeli taraftarlar Riva'da Nihat Özdemir'i istifaya davet etti

Son Dakika Haberleri
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 20:07:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe Voleybol Şubesi, depremzedelere hazırlanan yardım kolilerini AFAD'a teslim etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]