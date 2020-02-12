Fenerbahçe Voleybol Şubesi'nden depremzedelere yardım

Fenerbahçe'nin Voleybol Şubesi, depremzede vatandaşlarımız için hazırladığı yardım malzemelerini Elazığ ve Malatya'ya gönderilmek üzere AFAD yetkililerine teslim ettiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre; Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, kadın ve erkek altyapı takımları, idari ve teknik kadronun katkılarıyla toplanan 600'e yakın ürün 29 koliye konuldu. İçinde kışlık kıyafetler, hijyen ve ev ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere AFAD yetkililerine teslim edildi.Kulüp ayrıca, "Bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.