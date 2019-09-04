Fenerbahçe Volkan Demirel yeni görevine başladı
4 saat önce
Bugün öğle saatlerinde Samandıra'ya gelen Volkan Demirel, teknik direktör Ersun Yanal ve diğer hocalarla birlikte görüş alışverişinde bulundu.
Bugün öğle saatlerinde Samandıra'ya gelen Volkan Demirel, teknik direktör Ersun Yanal ve diğer hocalarla birlikte görüş alışverişinde bulundu. Yeni transfer Luiz Gustavo'yu tesislere gelişinde karşılayan Volkan, takıma ve kulübe dair bilgiler verdi.
Fenerbahçe kariyerine teknik ekipte devam edecek Volkan Demirel, yeni görevinde ilk antrenmanına çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 08:24
Volkan'dan sonra Emre de sezon sonunda teknik ekibe dahil edilecek! Fenerbahçe'den Ergenekon açıklaması: Bir kez daha tescillendi; şike, delil, örgüt yok 'kumpas' var! Fenerbahçe yönetiminden Ergenekon Davası hakkında açıklama Galatasaray, yeni transferleri için imza töreni düzenledi