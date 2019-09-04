Fenerbahçe Volkan Demirel yeni görevine başladı

Bugün öğle saatlerinde Samandıra'ya gelen Volkan Demirel, teknik direktör Ersun Yanal ve diğer hocalarla birlikte görüş alışverişinde bulundu. Yeni transfer Luiz Gustavo'yu tesislere gelişinde karşılayan Volkan, takıma ve kulübe dair bilgiler verdi.



Fenerbahçe kariyerine teknik ekipte devam edecek Volkan Demirel, yeni görevinde ilk antrenmanına çıktı.