Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Volkan Demirel yeni görevine başladı
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Fenerbahçe Volkan Demirel yeni görevine başladı

4 saat önce

Bugün öğle saatlerinde Samandıra'ya gelen Volkan Demirel, teknik direktör Ersun Yanal ve diğer hocalarla birlikte görüş alışverişinde bulundu.

Fenerbahçe Volkan Demirel yeni görevine başladı, System.String[]

Bugün öğle saatlerinde Samandıra'ya gelen Volkan Demirel, teknik direktör Ersun Yanal ve diğer hocalarla birlikte görüş alışverişinde bulundu. Yeni transfer Luiz Gustavo'yu tesislere gelişinde karşılayan Volkan, takıma ve kulübe dair bilgiler verdi.


Fenerbahçe kariyerine teknik ekipte devam edecek Volkan Demirel, yeni görevinde ilk antrenmanına çıktı.

Volkan Demirel, Fenerbahçe, Samandıra, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 08:24 
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