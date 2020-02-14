Fenerbahçe, Welinton'u bitiriyor! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Welinton'u bitiriyor! - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Welinton'u bitiriyor!

6 saat önce

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'dan talip olduğu tek isim Fabrice N'Sakala değil.Sarı- Lacivertliler, yine ocak ayında çok istediği ancak harcama limiti nedeniyle mutlu sona ulaşamadığı Welinton için de yeniden devreye girecek.

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Fenerbahçe'nin Alanyaspor'dan talip olduğu tek isim Fabrice N'Sakala değil.


Sarı- Lacivertliler, yine ocak ayında çok istediği ancak harcama limiti nedeniyle mutlu sona ulaşamadığı Welinton için de yeniden devreye girecek.


Sambacı, ara transfer dönemindeki görüşmelerde Kanarya'yla prensip anlaşmasına varmıştı.


30 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda Sarı-Lacivertli formayı giymeyi çok istiyor. Fenerbahçe Yönetimi, sezon bitmeden Alanyaspor ile masaya oturarak bu transferi de tamamlamanın hesaplarını yapıyor.


Bu plan hayata geçerse, yeni sezon öncesi Sarı- Lacivertliler'in sol bek ve stoper sorunu büyük ölçüde çözülmüş olacak. (Fanatik)


Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:57 
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