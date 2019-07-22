Fenerbahçe-Wolfsburg hazırlık maçının ardından - Murat Sağlam
1 saat önce
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Wolfsburg ile 1-1 berabere kaldı. Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:43 Kaynak: AA
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