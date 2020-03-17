Fenerbahçe Yalçın Koşukavak ile anlaştı mı? Yeni teknik direktör kim olacak? - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Yalçın Koşukavak ile anlaştı mı? Yeni teknik direktör kim olacak? - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Yalçın Koşukavak ile anlaştı mı? Yeni teknik direktör kim olacak?

6 saat önce

Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılmasından gündeme Altay'ın hocası Yalçın Koşukavak'ın ismi geldi.

Fenerbahçe Yalçın Koşukavak ile anlaştı mı? Yeni teknik direktör kim olacak?, System.String[]

Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılmasından gündeme Altay'ın hocası Yalçın Koşukavak'ın ismi geldi.


Başkan Ali Koç'un Emre Belözoğlu ile toplantı yaptığı ve yeni teknik direktör konusunda görüş alışverişi yaptığı öğrenilirken geçici olarak Serdar Dayat'ın takımın başında olacağı belirtildi. Ancak süreci boşa geçirmek istemeyen Fenerbahçe'nin Yalçın Koşukavak ile anlaşıp, deneyimli ismi yeni sezonda da teknik heyette kullanma planının olduğu ortaya çıktı.


Bu sezon Altay'ı çalıştıran Yalçın Koşukavak, bu sezon için Fenerbahçe ile anlaşırsa kulübede görev alamayacak.


EN BÜYÜK ADAY ABDULLAH AVCI


Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yeni sezon için belirlediği aday ise Abdullah Avcı.. Kaptan Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'de birlikte çalıştığı Avcı'ya çok güvenmesi ve takıma yeni bir hava getireceğine inanması da yeni rotada önemli bir etken oldu.


Avcı'nın olası bir kupa şampiyonluğunda uzun vadeli olarak da takımda kalabileceği ifade ediliyor.


Yalçın Koşukavak, Fenerbahçe, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:43 
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