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Fenerbahçe: "Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip...
6 saat önce
Fenerbahçe: "Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır"
Fenerbahçe: "Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır" - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 04:10 Kaynak: İHA
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