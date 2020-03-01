Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Karatepe: "Ayarımız bozuldu" - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Karatepe: 'Ayarımız bozuldu' - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Karatepe: "Ayarımız bozuldu"

19 dakika önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Karatepe:

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karatepe, Suriye'nin İdlib bölgesindeki hava saldırısında şehit olan askere rahmet ederek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun, kalanlara sabır ailelerine, sevdiklerine sabırlar diliyorum. Kalplerimiz dualarımız orada olan askerlerimizle birlikte" diye konuştu.


"Ritmimi bozuldu"


Maça iyi başladıklarını dile getiren Karatepe, " 1-0 öne de geçtik. İyi götürdük ilk yarıda daha sonra 2'inci yarıda yediğimiz goller var. Onların ardından toparlanmak zor oldu. Oyunun genelinde söyleyebileceğim bunlar. 2-3 haftadır kaybettiğimiz maçlar var, genelde nedeni malum nedenler herkes tarafından biliniyor. O ritmi yakalayamadık. 2'inci yarıya başladığımızda kazandığımız maçlar da var. Malum nedenlerden dolayı ayarımız bozuldu, ritmimizi bulamadık, mağlubiyetler aldık. Önümüzde kupa maçı var. Hem ligde hem de kupada sonuna kadar gerekli mücadeleyi göstereceğiz" ifadelerine yer verdi.


Antalyaspor, Fenerbahçe, Karatepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:03 
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