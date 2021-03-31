Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Sözer: Bu imkanı bulduğum için teşekkürler

Sarı-lacivertliler, Denizlispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Can Bartu Tesisleri 'nde, teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetimindeki antnenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapıldı. İdman, çift kale maçlarla tamamlandı.

Fenerbahçe , Süper Lig'in 32'nci haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını milli oyunculardan yoksun gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

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