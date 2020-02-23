Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak: "Hakemin tartışıldığı bir maç oldu" - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak: 'Hakemin tartışıldığı bir maç oldu' - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak: "Hakemin tartışıldığı bir maç oldu"

6 saat önce

Galatasaray'a sahasında 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de maçın ardından düzenlenen basın toplantısına yardımcı antrenör Volkan Kazak geldi.

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak:

Galatasaray'a sahasında 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de maçın ardından düzenlenen basın toplantısına yardımcı antrenör Volkan Kazak geldi. Kazak hakemin tartışıldığı bir karşılaşma olduğunu söyledi.


Süper Lig'in 23. haftasında taraftarı önünde Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de, Teknik Direktör Ersun Yanal, maç içinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle basın toplantısına katılamadı. Yanal'ın yerine basın toplantısına giren yardımcı antrenör Volkan Kazak, "Söyleyeceklerim tabii ki mazeret değil ama hakemin tartışıldığı bir maç olduğunu düşünüyorum. Maç 1-1'ken Serdar Aziz'in pozisyonunda hakemin VAR'a gitmemesi, Donk'un hareketinin kırmızı kart olması, aynı zamanda VAR kayıtları vardır, isterlerse dinlesinler. Hakemin oyuncuları baskı altına almak için söyledikleri dinlenirse nasıl bir maç yönettiğinin analizi yapılabilir. Maçla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Soru almayacağım. Benim söyleyeceklerim sizi tatmin etmeyecektir. Bununla ilgili gerekli şeyleri herhalde 1-2 gün sonra Ersun hoca söyler" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Volkan Kazak, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray paylaşımı: Mayıslar bizimdir
Galatasaray'a Florya'da şampiyon gibi karşılama Galatasaraylı bir taraftar, derbide gol atan futbolcuların isimlerini dövme yaptırdı Fenerbahçeli taraftarlar Samandıra'da takım otobüsüne saldırdı!

Son Dakika Haberleri
00:20 Emrah'ın oğlu Tayfun zorlu geçen çocukluğunu anlattı: Herkes okuldayken ben DNA testi oluyordum
21:58 Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 04:22:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak: "Hakemin tartışıldığı bir maç oldu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]