Fenerbahçe yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak - Son Dakika

Fenerbahçe yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Sezona, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde deplasmanda 2-1'lik Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, bu maçı da kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor.

Ligin yeni temsilcisi Atakaş Hatayspor ise ilk hafta sahasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor karşılaşması öncesinde eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Spor Toto Süper Lig, Ülker Stadı, Fenerbahçe, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 10:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı Türkiye, denizlerindeki araştırmalarında Batı'yla mücadele içinde! Yabancı personel azaltıldı Meteoroloji'den 6 nokta için sağanak yağış uyarısı 12 yaşındaki kızı sahte şeyhin istismarına uğrayan anne ilk kez konuştu: Kızım 'Anne size bir şey yapmasından korkuyorum' dedi "Bakımsızsın" diyerek eşini öldürdüğü iddia edilen İbrahim Tekin sessizliğini bozdu: 10 ay boşuna yattım Simpsonlar geleceği nasıl biliyor? Dünyanın merak ettiği sorunun iki cevabı var Komşularının gürültüsüne maruz kalan Demet Akalın isyan etti: Villalarda hunharca parti veriyorlar Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti
Kucağında çocuğuyla hırsızlık yapan kadın kameralara yakalandı Kucağında çocuğuyla hırsızlık yapan kadın kameralara yakalandı         
09:47
Mekanı kurşunlamanın bedeli ağır oldu: Dövüldü, araçtan yola atıldı, başka bir aracın altında kaldı Mekanı kurşunlamanın bedeli ağır oldu: Dövüldü, araçtan yola atıldı, başka bir aracın altında kaldı         
09:21
İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi         
09:02
İş adamı ve yanındaki kadını öldüren 4 kişi, katliam planlarken yakalandı İş adamı ve yanındaki kadını öldüren 4 kişi, katliam planlarken yakalandı         
07:58
Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü         
22:06
Edirne'de 48 saat su kesintisi yaşanacak Edirne'de 48 saat su kesintisi yaşanacak         
20:45
Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü         
19:51
Komşularının gürültüsüne maruz kalan Demet Akalın isyan etti: Villalarda hunharca parti veriyorlar Komşularının gürültüsüne maruz kalan Demet Akalın isyan etti: Villalarda hunharca parti veriyorlar         
19:00
Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş         
17:34
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti         
16:51
Şişli'de Iraklı gencin metro raylarına atlayarak intihar ettiği görüntüler ortaya çıktı Şişli'de Iraklı gencin metro raylarına atlayarak intihar ettiği görüntüler ortaya çıktı         
16:31
7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti 7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti         
16:01
Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı         
15:30
İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi         
14:40
"Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı         
14:37
Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil         
14:04
Ayağına sıktığı akrabasının fotoğrafını sosyal medyada paylaştı: İhanetinin bedelini ödedi Ayağına sıktığı akrabasının fotoğrafını sosyal medyada paylaştı: İhanetinin bedelini ödedi         
14:03
Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın         
09:53
Uzman çavuş, tartıştığı arkadaşını vurdu! Biri mezara diğeri hapse Uzman çavuş, tartıştığı arkadaşını vurdu! Biri mezara diğeri hapse         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2020 10:49:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei